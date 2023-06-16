Общество 16 июня 2023, 16:24 Фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест» пройдет в столице Сергунина: «Российская креативная неделя. Москва-фест» пройдет более чем на 60 площадках Сайт мэра и правительства Москвы

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Фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест» пройдет в столице с 3 по 9 июля более чем на 60 площадках, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Технологические и креативные компании из России, Китая, Турции, Бразилии, Индии, Индонезии покажут продукцию и проведут деловые переговоры в рамках масштабного мероприятия. Более полутора тысяч компаний представят такие сферы, как дизайн, издательское дело, разработка видеоигр, мода, исполнительское искусство, музыка, кино и анимация.

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На территории московского инновационного кластера «Ломоносов» эксперты обсудят развитие и перспективы международного сотрудничества в условиях санкционного давления.

Культурная программа фестиваля будет включать театрализованные представления, проекционные шоу, киносеансы, презентации, лекции, показы мод, экскурсии и мастер-классы.

Так, в Парке Горького, парке «Зарядье» и на Патриарших прудах с 3 по 9 июля будет работать пространство «Кинобульвар».

На ВДНХ, Гоголевском бульваре и в Новопушкинском сквере разместится «Площадь театров», а в саду имени Баумана, Столешниковом переулке и на Триумфальной площади появятся «Модные проспекты.

Фестиваль «Российская креативная неделя» проводят для представителей творческих специальностей с 2020 года.