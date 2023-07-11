Общество 11 июля 2023, 13:43 Фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест» посетили свыше 150 тысяч человек Заммэра Москвы Сергунина: «Российскую креативную неделю» посетило более 150 тысяч человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест», прошедший 3-9 июля на популярных площадках города, посетило более 150 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятие прошло на более чем 60 площадках, на которых представили разнообразную культурную программу. Его посетили 150 тысяч человек из Москвы и еще 35 регионов России, а также 19 зарубежных стран.

Самыми посещаемыми пространствами фестиваля стали ВДНХ и Кузнецкий Мост — пять тысяч человек посмотрели тут спектакли и модные показы. Всего же организаторы провели свыше 800 мастер-классов, концертов, киносеансов и лекций. Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы

На ВДНХ, Гоголевском бульваре и Пушкинской площади состоялись 45 театральных представлений и концертов. В парках «Музеон» и «Сокольники» организовали павильон «Книжный город». Кроме того, в течение фестиваля гости смогли увидеть 120 разных фильмов, снятых в России, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Таиланде и Южной Корее. Показы проходили как внутри кинозалов, так и под открытым небом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что фестиваль «Дружба народов» пройдет с 13 по 16 июля на ВДНХ.