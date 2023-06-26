Общество 26 июня 2023, 14:25 Фестиваль «Ромашковый луг» пройдет с 7 по 9 июля в Нижегородской области

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Ежегодный семейный фестиваль «Ромашковый луг» ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Лукояновском округе Нижегородской области с 7 по 9 июля. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что гостей мероприятия ждут песни у костра, интересные квесты, выставки-ярмарки и праздничный концерт.

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Как сообщил RT, фестиваль станет отличным поводом для сбора семей на берегу красивого пруда.