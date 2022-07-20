Фестиваль ретротехники «Фортуна» прошел в Кронштадте

Фестиваль ретроавтомобилей прошел в Кронштадте в выходные, 16 и 17 июля. Об этом рассказали «Невские новости».

Фестиваль за два дня посетили около 15 тысяч человек. На выставке были представлены около 500 экспонатов — там были как советские, так и европейские автомобили. В частности, посетители фестиваля увидели ГАЗ-21, Volvo Р1800, Volkswagen Kafer, автомобиль чешской марки Laurin & Klement 1905 года и другие модели. Фестиваль завершился парадом автомобилей в центре Кронштадта.