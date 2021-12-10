Фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в Москве после годового перерыва. Для жителей и гостей столицы заработали 27 тематических площадок.

Фестиваль продлится до 9 января 2022 года. На площадках «Московских сезонов» можно будет посетить ярмарки и 18 катков с искусственным льдом. Также по предварительной записи можно будет попасть на площадку для керлинга.

Фестивальные площадки открыли не только в центральных районах, но и в спальных. Для украшения площади Революции выбрали купеческий стиль. Там использовали бусы, искусственные меха и камни-самоцветы. На Тверской площади декор выполнили в стиле рождественских балов, на которых играет музыка Петра Чайковского и Иоганна Штрауса. Любители русских сказок могут отправиться на Святоозерскую улицу.

Еще для посетителей фестиваля подготовили гастрономические площадки. На площади Революции можно попробовать трдельник и чурос, а на Тверской улице будут готовить блины с всевозможными начинками.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводят в Москве с 2013 года. В 2019 году мероприятия длились рекордные 50 дней. Площадки фестиваля посетили более 26 миллионов человек. В 2020 году проведение праздничных мероприятий отменили из-за ситуации с коронавирусом.