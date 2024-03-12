12 марта 2024, 18:11
Фестиваль, посвященный 225-летию Пушкина, проведут в Нижегородской области
Фестиваль искусств «Пушкин без границ», посвященный 225-летию поэта, пройдет с 6 по 9 июня в Большом Болдине в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры.
Как уточнил RT, для гостей мероприятия организаторы запланировали театральные перформансы, концерты, литературный микрофон и творческие встречи. Детей, пришедших на фестиваль, ждет анимационная программа.
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На сцене фестиваля выступят артисты Воронежского академического уличного театра, Театра Vokrug из Санкт-Петербурга, нижегородского Центра театрального мастерства.
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