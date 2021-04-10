Фестиваль по современным технологиям прошел в Серпухове

Региональный фестиваль точных наук «Особые точки» состоялся в Серпухове в седьмой раз. Мероприятие прошло при поддержке комитета по образованию администрации муниципалитета.

Об этом сообщила газета «Московский комсомолец». Организовали фестиваль школа № 10, Объединенный институт ядерных исследований, ООО «Алмаз-Антей управленческое консультирование» и Международный университет природы, общества и человека «Дубна».

Мероприятие продлилось два дня — 8 и 9 апреля. Он прошло в формате онлайн. Основной темой фестиваля стали робототехника и информационные технологии. Также участники познакомились с профессиями инженера-конструктора и программиста.

Также во время фестиваля состоялись соревнования по программированию и выставка технического творчества «Робомастерская».

Ранее в закрытом поселке Молодежном появился физкультурно-оздоровительный комплекс. Раньше местные могли погонять мяч на поле за домом, подростки довольствовались площадкой у школы, но все это не идет ни в какое сравнение с новым пространством.