Общество 27 июля 2023, 13:22 Фестиваль пляжных видов спорта проведут в Петербурге 28 июля

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Организатор фестиваля пляжных видов спорта Григорий Москвин в разговоре с «Петербургским дневником» рассказал, что на мероприятии участникам из разных стран предстоит состязаться не против друг друга, а вместе друг с другом.

Турнир пройдет 28 июля в дни проведения саммита Россия — Африка. В программу включены пляжные волейбол, бадминтон и эстафеты на песке.

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Общее количество участников составит более 50 человек. Победителей и призеров фестиваля наградят медалями.