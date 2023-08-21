Общество 21 августа 2023, 15:53 Фестиваль пирогов проведут в Нижегородской области 26 августа

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В поселке Красные Баки Нижегородской области пройдет VI Всероссийский фестиваль пирогов и продуктов питания «Пироград». Мероприятие состоится в субботу, 26 августа, написало ИА «Время Н».

На праздник приедут кулинары из восьми регионов России. Они представят кухни 10 стран мира.

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Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, для гостей фестиваля приготовят более двух тонн выпечки.

«Гастрономический фестиваль — хороший повод провести выходные в Красных Баках, в краю удивительной природы и богатой истории», — сказал чиновник.