Общество 17 мая 2023, 11:06 Фестиваль «Петровские Ассамблеи» пройдет 28 мая в Петербурге

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Фестиваль «Петровские Ассамблеи», посвященный 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга, пройдет на «Газпром Арене» 28 мая. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

На сцену выйдут известные исполнители российской эстрады — Хабиб, Ваня Дмитриенко, Pharaoh и другие. Основное шоу начнется в чаше «Газпром Арены» в 18 часов с выходом диджеев.

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Отмечается, что площадка арены станет большим танцполом с эффектным световым сопровождением.