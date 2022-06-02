Фестиваль парапланов проведут в Удмуртии

Вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов рассказал о проведении в регионе первого фестиваля по парапланерному спорту (0+). Он пройдет в деревне Ермаково Увинского района 11 июня, написал сайт Izhlife.

Во время фестиваля также запланировано проведение Кубка России по сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан — полет на точность». Гостей мероприятия ждут показательные полеты радиоуправляемых самолетов, подъем на аэростате, запуск квадрокоптеров, спортивные и туристические мероприятия, гастрономические мастер-классы.

Организатором фестиваля выступил выпускник второго потока программы «Бизнес-акселератор.Туризм» Корпорации развития Удмуртии Владимир Суворов.