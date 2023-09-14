Общество 14 сентября 2023, 13:01 Фестиваль «Ночь инноваций» впервые пройдет в Москве Фурсин: фестиваль «Ночь инноваций» впервые пройдет в Москве 29 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В пятницу, 29 сентября, на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве впервые пройдет фестиваль иммерсивных технологий «Ночь инноваций». Мероприятие пройдет с 17:00 до 00:00. Вход — бесплатный. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

«Новые технологии — одно из приоритетных направлений инновационного развития Москвы, поскольку они не только расширяют человеческие возможности, но и дают шанс насладиться тем, что может существовать лишь в цифровой среде. Именно для этого мы впервые проводим фестиваль „Ночь инноваций“», — подчеркнул он.

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Кроме этого, в рамках фестиваля пройдет интервью с режиссером Константином Богомоловым. Он расскажет гостям о новых технологиях в сфере кино.

Также участники мероприятий станут свидетелями ароматизированного видеопогружения в тропические джунгли. На фестивале выступят артисты, которые сыграют сеты на электроскрипке и в стиле техно.

Ранее жителям столицы сообщили, что фестиваль современного искусства пройдет в «Новом Манеже» в Москве.