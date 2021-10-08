Фестиваль Nauka 0+ представит научные активности на TikTok

TikTok с 8 по 10 сентября станет онлайн-площадкой фестиваля Nauka 0+. На платформе впервые пройдет уникальный телемост с технологами Лыткаринского технологического завода оптического стекла и лекция нобелевского лауреата по химии француза Жана-Мари Лена.

Фестиваль Nauka 0+ — это один из крупнейших научно-популярных проектов мира. Благодаря платформе TikTok зрители увидят выступление астрофизика из Калифорнийского технологического университета Константина Батыгина и другие научно-популярные активности.

А еще пользователей ждет челлендж #ВсеПоНауке, в котором они смогут поделиться своими достижениями — как научными, так и любыми другими. Можно рассказать, в какой науке преуспели или о своих способах изучения науки в повседневной жизни. Участников также попросят поделиться своими серьезными и смешными открытиями. Победители челленджа получат возможность побывать в Сочи на мероприятиях Года науки и технологий в России.

Все желающие также смогут задать вопросы технологам Лыткаринского технологического завода оптического стекла и в прямом эфире проследить за уникальным и необыкновенно красивым процессом изготовления стекла для технологичных компаний.

Организаторами фестиваля выступило Министерство науки и высшего образования России, правительство Москвы, МГУ имени М. В. Ломоносова и РАН. Трансляции будут проходить на странице Всероссийского фестиваля Nauka 0+ в TikTok.