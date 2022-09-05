Общество 05 сентября 2022, 19:02 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль «Национальные подворья» прошел в Новом Уренгое

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Традиционный фестиваль «Национальные подворья» состоялся в Новом Уренгое. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

Представители разных народностей показали особенности своих культур, а также провели мастер-классы, на которых изготовили обереги. Мероприятие проходило на городской площади, где установили чумы, юрты и избы. Также там выступили артисты с национальными песнями.

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