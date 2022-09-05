Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Реклама

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Общество

05 сентября 2022, 19:02

Фестиваль «Национальные подворья» прошел в Новом Уренгое

Читать 360tv в

Традиционный фестиваль «Национальные подворья» состоялся в Новом Уренгое. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

Представители разных народностей показали особенности своих культур, а также провели мастер-классы, на которых изготовили обереги. Мероприятие проходило на городской площади, где установили чумы, юрты и избы. Также там выступили артисты с национальными песнями.

Реклама

Реклама

Фестивали

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама