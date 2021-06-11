Фестиваль «Нашествие» перенесли на год

Организаторы сообщили о переносе фестиваля «Нашествие» в Подмосковье на 2022 год. На этот шаг пришлось пойти из-за роста числа новых случаев ковида.

«Сегодня день плохих новостей. „Нашествия“ в этом году не будет. Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Московской области не оставляет нам возможности готовиться к фестивалю и провести его в назначенные даты. <…> Роспотребнадзор считает проведение фестиваля в складывающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19 невозможным. Фестиваль остается в Московской области, в городском округе Серпухов, и пройдет с 29 по 31 июля 2022 года», — говорится в сообщении организаторов мероприятия во «ВКонтакте».

Тех, кто собирался на фестиваль, предупредили, что 25 июня заработает автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на 2022 год или смене владельца.

В последние дни эпидемическая ситуация в России начала ухудшаться. За прошедшие сутки медики выявили 12 505 новых случаев ковида. Это максимальный показатель с середины февраля.