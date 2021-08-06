Фестиваль «Мы за мир во всем мире» пройдет на Ямале

Форум-фестиваль «Мы за мир во всем мире», который будет посвящен Году талантов на Ямале, состоится 21августа. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В рамках мероприятия участники познакомятся с молодыми жителями региона, которым удалось добиться успеха в профессиональной и творческой деятельности. Ямальская вокалистка Снежана Хороля станет одним из спикеров. Фестиваль проведут в формате онлайн-встречи.

«На официальной части форума участников ждет лекции по двум направлениям. Первое — психология лидерства <…>. Второе — русский язык, здесь соотечественники узнают малоизвестные факты о произношении некоторых слов и словосочетаний», — уточнила замдиректора департамента внешних связей ЯНАО, куратор международной деятельности Евгения Барышникова.