Общество 22 декабря 2023, 14:26 Фестиваль ледовых скульптур впервые пройдет в Воткинске

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Рождественский фестиваль ледовых скульптур «Благовест» впервые пройдет в Воткинске в начале следующего года. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Местные жители не раз обращались к главе региона Александру Бречалову с просьбой организовать в городе свой ледовый фестиваль. Местом для добычи льда станет Воткинский пруд.

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Отмечается, что в январе в столице республики Удмуртии Ижевске также пройдет ледовый фестиваль ангелов и архангелов.