Общество 08 февраля 2023, 22:30 Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» состоится в Кронштадте

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Кронштадт примет фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед», который пройдет в новом музейно-историческом парке «Остров фортов», посвященном истории отечественного военно-морского флота. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

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«КроншЛед» является совместным проектом Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и команды проекта «Острова Фортов». RT уточнил, что мероприятие проведут с 15 февраля по 2 марта. На фестиваль приедут лучшие мастера со всей страны. Им привезли 200 тонн чистого речного льда, из которых они сделают свои скульптуры.