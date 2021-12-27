Фестиваль ледовых открыток начался в России

В России началась предновогодняя акция «Чудо на льду». Жители Екатеринбурга, Новосибирска, Якутска, Омска, Москвы и Оренбурга присоединятся к мероприятию и создадут праздничные открытки на льду. Об этом написал ОТР.

Первым подобную открытку сделал житель села Марково Валерий Мельников. Несколько лет подряд он делал красивых узоры на озере Хомутина. Однако в прошлом году художника не стало.

Журналисты из местной газеты решили организовать фестиваль ледовых открыток в честь деда Валерия. Идея понравилась и жителям других регионов. В этом году в акции будут участвовать как минимум шесть субъектов РФ.