Общество 02 мая 2023, 15:46 Фестиваль ледоколов подошел к концу в Петербурге

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В Санкт-Петербурге завершился Фестиваль ледоколов, который дал старт туристическому сезону в Северной столице. Об этом написали «Невские новости».

Мероприятие длилось три дня. За это время его успели посетить около 30 тысяч человек. Отмечается, что у гостей фестиваля была возможность побывать на экскурсиях на самих кораблях. По словам представителя организатора, в первый день на ледоколы попали 5,7 тысяч человек, на второй день это сделали 6,2 тысячи, а на третий — 10 тысяч.