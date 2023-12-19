19 декабря 2023, 10:59
Фестиваль ледяных скульптур завершился в Магадане
Международный конкурс скульптур «Магаданский хрусталь» завершился в Магадане. В нем приняли участие команды из разных регионов России и Китая, сообщили на сайте телеканала ОТР.
Организаторы подготовили для участников качественные ледяные глыбы без трещин. Художники показали свое мастерство и творческий подход, не ограничиваясь одной тематикой.
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Чтобы создать изо льда настоящее произведение искусства, у участников конкурса было всего четыре дня.
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