Общество 19 декабря 2023, 10:59 Фестиваль ледяных скульптур завершился в Магадане

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Международный конкурс скульптур «Магаданский хрусталь» завершился в Магадане. В нем приняли участие команды из разных регионов России и Китая, сообщили на сайте телеканала ОТР.

Организаторы подготовили для участников качественные ледяные глыбы без трещин. Художники показали свое мастерство и творческий подход, не ограничиваясь одной тематикой.

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Чтобы создать изо льда настоящее произведение искусства, у участников конкурса было всего четыре дня.