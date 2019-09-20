Фестиваль «Круг света» начался в Москве. Видеотрансляция

Каждую осень дома и улицы Москвы преображаются, подсвечиваясь и играя разными красками. Пиротехнические шоу, инсталляции и видеопроекции — «360» ведет трансляцию церемонии открытия фестиваля «Круг света».

Прийти и полюбоваться красотой может любой желающий. IX Московский международный фестиваль задержится в Москве до 24 сентября.

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Открытие уже традиционно проходит на Гребном канале, где зрители смогут посмотреть мюзикл «Семь нот» и увидеть шоу фонтанов. Если вы не можете прийти 20 сентября, то расстраиваться не стоит, так как представление повторят в выходные дни. На церемонии закрытия посетителей удивят пиротехническим шоу.

Кроме гребного канала видеопроекции и инсталляции украсят парк «Останкино», Театральную площадь, «Коломенское» и Музей Победы.

Если все эти здания организаторы фестиваля использовали и раньше, то здания на проспекте Академика Сахарова задействуют впервые. Для зрителей этой площадки подготовили лазерное шоу и световое представление.

Московский международный фестиваль «Круг света» впервые прошел в 2010 году и теперь ежегодно проводится в столице. За девять лет в конкурсе успели принять участие светодизайнеры из разных стран, а сам фестиваль получил множество наград. В частности, «Круг света» уже четыре раза стал рекордсменом «Книги рекордов Гиннеса».