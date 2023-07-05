05 июля 2023, 12:40
Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Оренбургской области с 7 по 8 июля
Фестиваль «Семейная команда», посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет в Оренбургской области в эту пятницу и субботу. Об этом сообщил сайт RIA56.
Отмечается, что организатором мероприятия является Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Для гостей фестиваля подготовили концертную программу и интерактивные площадки, различные активности объединят порядка четырех тысяч семей.
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Как сообщил RT, самые масштабные мероприятия пройдут в Бузулуке, Оренбурге, Орске и Новотроицке.
Фестивали
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