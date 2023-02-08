08 февраля 2023, 22:16
Фестиваль «Ключ» проведут в Тюмени
В Тюмени снова состоится городской ландшафтный фестиваль искусств «Ключ» после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.
По традиции мероприятие пройдет в Городищенском логу.«Организуя фестиваль, решили не углубляться в субкультуры, и это позволяет вот уже который год собираться в Городищенском логу самым разным людям», — поделился один из организаторов фестиваля Арсен Заргарян.
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По его словам, на протяжении дня у гостей «Ключа» будет возможность побывать на разных площадках и поговорить с известными учеными, музыкантами и авторами.
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