17 марта 2023, 00:29
Фестиваль ягод впервые проведут в Чувашии
Фестиваль ягод проведут в Чувашии впервые. Об этом сообщил INFOX.ru со ссылкой на пресс-центр чувашского Минсельхоза.
В мероприятии примут участие как производители ягод, так и покупатели. Оно состоится 12 июля. Фестиваль проведут в питомнике «Ивушка» Чебоксарского района.
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На выставке представят не только ягоды и варенье, но и удобрения, а также необходимое оборудование.
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Также в ходе фестиваля проведут три круглых стола, на которых обсудят декоративные растения, выращивание и переработку ягод, сельский и аграрный туризм.
Фестивали
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