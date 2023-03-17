Общество 17 марта 2023, 00:29 Фестиваль ягод впервые проведут в Чувашии

Читать 360tv в

Фестиваль ягод проведут в Чувашии впервые. Об этом сообщил INFOX.ru со ссылкой на пресс-центр чувашского Минсельхоза.

В мероприятии примут участие как производители ягод, так и покупатели. Оно состоится 12 июля. Фестиваль проведут в питомнике «Ивушка» Чебоксарского района.

Реклама

На выставке представят не только ягоды и варенье, но и удобрения, а также необходимое оборудование.

Реклама

Также в ходе фестиваля проведут три круглых стола, на которых обсудят декоративные растения, выращивание и переработку ягод, сельский и аграрный туризм.