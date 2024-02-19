Общество 19 февраля 2024, 14:19 Фестиваль исторических садов состоится в заповеднике «Царицыно» в Москве Фестиваль исторических садов пройдет в «Царицыне» с 23 августа по 1 сентября РИА «Новости»

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На территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве с 23 августа по 1 сентября пройдет ежегодный фестиваль исторических садов. Об этом рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

За прошедшие шесть лет мероприятие собрало свыше 1,7 миллиона гостей, которые смогли познакомиться с оригинальными садовыми композициями, а также принять участие в разнообразных мастер-классах, лекциях и концертах.

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«В прошлом году мероприятие посетили более 300 тысяч человек», — отметила Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно».

Главной темой седьмого ландшафтного фестиваля станет «Сады в искусстве». Посетителям расскажут, как идея сада вдохновляла творцов различных эпох — от архитекторов до писателей.

В программе фестиваля покажут 15 композиций, десять из которых выберут с помощью открытого конкурса среди современных ландшафтных дизайнеров, который стартует в мае. Еще пять разработают в сотрудничестве с известными российскими музеями и культурными организациями.

Мероприятие будет идти 10 дней. Его куратором выступит Мария Рогулева, известный эксперт в истории искусства.

Кроме того, всю зиму в заповеднике «Царицыно» работает каток. Он открыт для всех желающих.