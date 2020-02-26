Фестиваль ирландского кино пройдет в четырех городах России

На мероприятии представят полнометражные фильмы и сборники короткого метра: комедийный «Чисто ирландский юмор», смесь черной комедии и хоррора «Ирландское темное» и анимационный сборник для взрослых «Фантазии из Ирландии».

Открывать фестиваль будет комедийный хоррор «Пара нормальных» (Extra Ordinary). Его представит исполнитель главной роли — ирландский актер Барри Уорд («Конец этого *** мира»).

Помимо этого посетителей ждут такие полнометражные картины, как «Вечно молодой», «Дикие», «В тихом омуте», «Родственник поневоле», «Остров безумия», «Грэбберсы» и «Другой».

Фильмы покажут на оригинальном языке с русскими субритрами.