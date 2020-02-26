Фестиваль ирландского кино пройдет в четырех городах России
Показы ХIII Фестиваля ирландского кино пройдут в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге с 11 по 22 марта. В эти можно будет встретиться с создателями картин и актерами. Об этом написал сайт «Утро.ру».
На мероприятии представят полнометражные фильмы и сборники короткого метра: комедийный «Чисто ирландский юмор», смесь черной комедии и хоррора «Ирландское темное» и анимационный сборник для взрослых «Фантазии из Ирландии».
Открывать фестиваль будет комедийный хоррор «Пара нормальных» (Extra Ordinary). Его представит исполнитель главной роли — ирландский актер Барри Уорд («Конец этого *** мира»).
Помимо этого посетителей ждут такие полнометражные картины, как «Вечно молодой», «Дикие», «В тихом омуте», «Родственник поневоле», «Остров безумия», «Грэбберсы» и «Другой».
Фильмы покажут на оригинальном языке с русскими субритрами.