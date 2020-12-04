Фестиваль «Интеграция» разрушит стереотипы об инвалидах

В России необходимо создавать атмосферу, при которой инвалиды и здоровые люди не ощутят барьера между собой.

Участники нацелены привлечь внимание общества к проблемам инвалидов, разрушить стереотипы вокруг людей с ограниченными возможностями здоровья. Они намерены сформировать доступную среду для маломобильных категорий граждан, а также помочь как можно большему числу инвалидов воспользоваться современными информационными технологиями, интернетом, сотовой связью. Помимо этого, важно повысить профессиональный уровень журналистов, готовящих материалы по данной теме.

Юбилейный фестиваль «Интеграция» начался с дискуссии «Средства массовой информации и общество равных возможностей». Гости обсудили, как снимать репортажи и фильмы про инвалидов, рассказывать о них в Сети, прессе и на радио.

Ранее завершилась XVI международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму. Участники обсудили, как за последний год изменились методы работы СМИ во время освещения терактов.