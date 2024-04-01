Общество 01 апреля 2024, 17:32 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов прошел в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в третий раз провели фестиваль ГТО, в котором участвовали рабочие коллективы города. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В соревнованиях приняли участие 44 команды. Они состояли из сотрудников разных предприятий в возрасте от 18 до 59 лет. В этом году кубком фестиваля завладела команда ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

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