01 апреля 2024, 17:32
Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов прошел в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в третий раз провели фестиваль ГТО, в котором участвовали рабочие коллективы города. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В соревнованиях приняли участие 44 команды. Они состояли из сотрудников разных предприятий в возрасте от 18 до 59 лет. В этом году кубком фестиваля завладела команда ННГУ имени Н. И. Лобачевского.
Фестивали
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