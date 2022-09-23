Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Общество

23 сентября 2022, 19:02

Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве

Читать 360tv в

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет 24 сентября в Москве. В мероприятии задействованы более 100 площадок, передала «Вечерняя Москва».

Среди площадок — школы, колледжи, дворцы творчества, социальные учреждения и другие площадки. Также на канале «Вечерка ТВ» будут показаны обучающие материалы для граждан старшего возраста.

Реклама

«Наш фестиваль с каждым годом расширяется, добавляются новые активности, растет число его участников и партнеров. Например, в этом году свои мероприятия для москвичей приготовили специалисты Росфинмониторинга», — рассказал руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама