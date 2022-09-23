Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве | 360°

Общество 23 сентября 2022, 19:02 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве

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Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет 24 сентября в Москве. В мероприятии задействованы более 100 площадок, передала «Вечерняя Москва».

Среди площадок — школы, колледжи, дворцы творчества, социальные учреждения и другие площадки. Также на канале «Вечерка ТВ» будут показаны обучающие материалы для граждан старшего возраста.

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«Наш фестиваль с каждым годом расширяется, добавляются новые активности, растет число его участников и партнеров. Например, в этом году свои мероприятия для москвичей приготовили специалисты Росфинмониторинга», — рассказал руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков.

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