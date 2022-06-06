Фестиваль фермеров «Гурманим» прошел в Марий Эл

В поселке Юрино республики Марий Эл накануне прошел фестиваль фермеров «Гурманим». Посетил мероприятие и врио главы региона Юрий Зайцев. Об этом написало ИА «МедиаПоток».

Больше всего Зайцева впечатлило качество и разнообразие меда, сыров, колбас и другой продукции. Он приобрел несколько товаров, которые ему понравились, сообщило РИА ФАН.

«Впечатлен разнообразием продукции, представленной сельскохозяйственными предприятиями нашей республики. Уверен, что фермеры из Марий Эл имеют все шансы завоевать рынок не только страны, но и ближнего зарубежья», — сказал он.

На фестиваль также приехали туристы из Татарстана, Чувашии и Нижегородской области.