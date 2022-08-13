Фестиваль фейерверков «Ростех» стартовал в Москве

Команда из Сербии выступила на открытии седьмого международного фестиваля фейерверков «Ростех» в российской столице. Мероприятие проходит в Братеевском каскадном парке, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Масштабный фестиваль стартовал 13 августа. После Сербии выступят команды из семи стран. Зрители увидят фейерверки россиян, представителей Мексики и Киргизии. Фестиваль продолжится 14 августа и завершится грандиозным шоу.

В этот раз шоу посвятят народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России. Режиссером события стал фигурист и хореограф Илья Авербух. Он трудился над сценарием для церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также чемпионата мира по футболу в России в 2018-м.

В субботу в парке «Ивановские пруды» в Красногорске состоялся парад видов спорта, приуроченный к Дню физкультурника. Красочное событие привлекло сотни местных жителей и гостей города.