Общество 10 августа 2023, 16:13 Фестиваль «Дружный Нижний» пройдет в Нижнем Новгороде 19 августа

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Фестиваль национальных культур «Дружный Нижний» состоится в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня города 19 августа. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на департамент соцкоммуникаций и молодежной политики горадминистрации.

Организаторы мероприятия подготовили несколько тематических площадок с гастрономической, спортивной, детской и музыкальной зонами.

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Отмечается, что корейская автономия представит гостям национальные корейские культурные костюмы и подготовит выступление в популярном стиле кей-поп.