Фестиваль для отцов и сыновей состоится в Ноябрьске

Фестиваль «Два капитана» для отцов и сыновей состоится в Ноябрьске. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

Участники будут жить в палатках и готовить еду на костре. Также для них пройдут конкурсы и спортивные состязания.

Мероприятие состоится с 30 по 31 июля. Зарегистрироваться можно до 20 июля.

«У нас отцы могут быть неограниченного возраста, а подростки должны быть от 14 до 17 лет», — уточнила руководитель регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Бэлигма Ринчинова.