Фестиваль детского экранного творчества стартовал в «Орленке»

Фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» запустили в центре «Орленок». Отмечается, что на мероприятие приехали 250 начинающих кинематографистов. Об этом сообщило ИА НСН.

Творческие подростки смогут встретиться и побеседовать с профессионалами в рамках «Диалога поколений». Организаторы рассказали, что всего было зарегистрировано 540 творческих работ, из них 270 трейлеров и 270 фильмов. На премьере киноальманаха «Диалог поколений» покажут работы 12 победителей. Фестиваль-форум продлится до 27 сентября.