Фестиваль «День огурца» в Суздале могут перенести или провести в онлайн-режиме

С 2001 года в Суздале проходит фестиваль «День огурца». Его проводят в третью субботу июля. Ежегодно мероприятие собирает около 20 тысяч человек. Организаторы — работники Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

«Если санитарно-эпидемиологическая ситуация сложится таким образом, что мы его не сможем провести, тогда будем думать о его проведении в онлайн-формате или в виде отдельных небольших акций. Рассматривается также вариант переноса», — пояснил Капусткин.