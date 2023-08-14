Общество 14 августа 2023, 16:05 Фестиваль «ДачаФест» пройдет в Петербурге 27 августа

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Фестиваль «ДачаФест», посвященный 175-летию Дачи Громова, пройдет 27 августа в Лопухинском саду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Организаторы мероприятия пригласили профессиональных джазовых музыкантов, которые в течение пяти часов будут петь в жанре, а капелла. Также для зрителей подготовили лекции о развлечениях Викторианской эпохи и утраченных особняках Аптекарского острова.

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Отмечается, что уличный театр «Небесные бродяги» проведет тематические игры, вход на фестиваль свободный.