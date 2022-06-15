Фестиваль «Белый цветок» начался в Екатеринбурге

Фестиваль «Белый цветок» открылся на площади Храма на Крови в Екатеринбурге. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Участники фестиваля представили цветочные композиции, которые посвящены 300-летию города, искусству и царской семье. Жюри оценило работы и наградило их авторов дипломами в разных номинациях. Победителем стала композиция под названием «Место силы».

«Создалось такое место силы, куда может человек прийти, сесть на лавочку, расслабиться, окружить себя мягкими подушками, посмотреть на ангела, посмотреть на храм, послушать звон колоколов и погрузиться в собственные мысли, помечтать», — рассказала руководитель ландшафтного бюро Мария Хоптинец.