Общество 09 апреля 2024, 15:16 Фестиваль арктической моды «Ямалица» пройдет в Салехарде с 7 по 9 июня

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Фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица» с участием мастеров и дизайнеров Крайнего Севера пройдет в Салехарде с 7 по 9 июня. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что модельеры представят свои коллекции, отражающие этнические и культурные особенности региона. На фестивале также покажут традиционные наряды коренных малочисленных народов Севера.

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Как сообщил RT, мероприятие пройдет в окружном центре национальных культур, лучших модельеров наградят премиями от 50 до 100 тысяч рублей.