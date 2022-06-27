Фермеры стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой закупочной цены

Закупочная цена на мясо в России стремительно падает из-за появления дешевой импортной говядины. Об этом сообщил «Коммерсант».

Только за последнюю неделю этот показатель снизился на 15%. Это ведет к тому, что фермеры отказываются сдавать скот на убой. Они надеются на дальнейший рост цен.

В 2022 году в Россию разрешили завезти 200 тысяч тонн замороженной говядины по нулевой пошлине. Ранее этот налог составлял 15%. Минсельхоз внес это предложение с надеждой на стабилизацию рыночной цены на говядину для конечного покупателя.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что рентабельность импорта повысилась после укрепления рубля. Это приведет к увеличению поставок мяса из-за рубежа. Также он сказал, что стоимость российского скота достаточно высока, что снижает прибыльность мясопроизводства. Это связано с высокими ценами на корма и другие сопутствующие товары.