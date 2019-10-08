Фермеры со всей страны съехались на «Золотую осень». Чем удивит фестиваль в этом году?

Настоящее русское поле с колосящейся пшеницей, фруктовые сады и виноградники можно увидеть в эти дни на Красной площади. Там развернулся фестиваль «Золотая осень». Самые вкусные угощения для гостей подготовили и фермеры Московской области.

Все самое вкусное, полезное и натуральное привезли на Красную площадь фермеры со всех уголков страны. «Золотая осень» собрала 100 участников-сельхозпроизводителей из 50 регионов.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на то, что фестиваль проходит в будни, гостей на Красной площади немало. Здесь можно не только попробовать гастрономические изыски, но и научиться готовить вкусные блюда из привычных продуктов. В павильонах можно купить все: рыбу, овощи, фрукты, сыр, мед.

Источник фото: телеканал «360»

Впервые продукция разных регионов представлена на одной торговой площади. Тут можно увидеть как производителей, которые уже завоевали рынок, например, белевская пастила или вологодское масло, так и тех, для кого фестиваль станет отличным шансом найти своего постоянного покупателя.

Источник фото: телеканал «360»

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Найти своего покупателя и занять нишу среди конкурентов — задачи не из легких, особенно если производство не очень масштабное. Своим опытом в этом деле поделился главный сыровар России Олег Сирота. Этого человека знает, пожалуй, каждый, кто хоть немного разбирается в сыре. Около подмосковного павильона всегда выстраивается очередь. Фермер говорит, что все дело в любви к своему делу.

«Самое главное — любить свое дело, верить в него, идти к цели. У фермера стартапы всегда появляются на фестивалях: это наш, самый большой в России, истринский фестиваль, это „Золотая осень“. Потом фермерский рыночек, маленькие магазинчики в Москве и Подмосковье, а потом, если стал большим, можно уже двинуться в сетевой магазин и там бороться за место на прилавке», — рассказал Олег Сирота.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль охватывает 1,5 тысячи площадок по всей Москве. Он продлится до 13 октября. «Золотая осень» порадует не только гастрономическими изысками, но и культурной программой. Для гостей фестиваля подготовили концерты, игры, мастер-классы на любой вкус.