Общество 20 июня 2023, 17:24 Фермеры Приморья заявили, что быстро собирать урожай им помогает комбайн NOVA 340

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Благодаря новому комбайну NOVA 340 фермеры Приморского края стали намного быстрее и эффективнее собирать урожай. Об этом сообщил сайтzr.media.

Производительная агромашина бережно осуществляет обмолот и отличной подходит для работы на небольших, но имеющих сложные очертания полях.

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Отмечается, что также в кабине комбайна находятся кондиционер, обогреватель и холодильная камера. В таких комфортных условиях фермеры намного меньше устают.