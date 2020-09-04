Фермеры подсказали, как выбрать черешню и вишню

Черешня может быть желтой, алой, темно-красной — на это влияет ее сорт. Независимо от цвета ягоды должны быть равномерно окрашены. Чем плод темнее, тем он спелее. Соответственно, в нем больше витаминов, сахаров и кератина.

Ягоды также должны быть упругими, блестящими, чистыми и без каких-либо видимых повреждений, вмятин или гнили.

У свежей черешни всегда зеленая, невысохшая плодоножка. Если она темная и сухая, значит, ягоды долго хранились. А это могло отразиться на их качестве.

При выборе черешни важно подключать обоняние, так как оно поможет убедиться в отсутствии запаха брожения.

Вишня должна быть плотной, упругой, с глянцевым блеском и зелеными черенками. Стоит брать ягоды темно-бордового цвета, поскольку они слаще. Чтобы определить качество вишни, нужно обязательно попробовать ее.

Фермеры советуют покупать ягоды с черенками, так они дольше хранятся. При выборе также важно обратить внимание на механические повреждения продукта.

Черешню и вишню стоит есть охлажденными, так эти ягоды лучше сохраняют сладкий вкус и утоляют жажду.