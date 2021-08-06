Фермеры отметили увеличение спроса на молоко от умных коз

Замена обычных коз на нубийских и альпийских спровоцировала резкий спрос на молочную продукцию. Об этом рассказала владельца крестьянско-фермерского хозяйства Клавдия Никитина, сообщили «Невские новости».

По словам фермерши, в период пандемии многие предприниматели затеяли гонку на выживание. В непростых условиях нужно было срочно что-то придумывать. Тут и возникла идея о переходе на породистых коз.

«Мы вынуждены были взять приличный кредит. Партия в шесть коз с доставкой обошлась нам почти в 300 тысяч рублей. Вторая пария состояла из семи голов», ─ рассказала Никитина.

Она отметила, что удои у породистых коз значительно выше. Кроме того, они более интеллектуальные, знают команды «гулять» и «доиться», а также выстраиваются в очередь на дойку и пасутся организованно.

«Вкус у молока уникальный, словно пастеризованные сливки. При этом мы его сейчас продаем по 100 рублей за литр. Спрос такой, что не остается сырья на производство сыра. Как только выйдем на нужный объем надоев, займемся его изготовлением», ─ добавила Никитина.