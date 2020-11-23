Фермеры и домохозяйки стали чаще предлагать свою продукцию в Сети

Во время пандемии резко вырост спрос на всевозможные доставки. В Сеть перебрались работать не только кафе с ресторанами, но и домохозяйки с фермерами. Только заказами тортов стали интересоваться чаще на 36%.

Пользователи стали пользоваться услугами кейтеринга на 60% больше за прошедший год, а предложение выросло на 42%. Спрос на капкейки вырос на 42%, пишет РБК со ссылкой на исследование «Авито Услуги». При этом предложение увеличилось лишь на 10%. Тортов же стали заказывать на 36% больше, а предложение подскочило на 37%.

По данным аналитиков, спрос на фермерские продукты за третий квартал этого года увеличился на 65%. Объявлений с такими товарами стало больше на 27%. Руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков пояснил, что приготовление и доставка еды стали дополнительным способом заработать.

«В то же время с ростом популярности услуг по доставке еды в первую волну ограничений заказ готовой еды для праздника перестал казаться чем-то из ряда вон выходящим и для домашних торжеств, а не только для корпоративных праздников», — отметил он.

Спрос на доставку готовой еды вырос по всей России. В Ижевске спрос подскочил на 111%, а предложение увеличилось на 77%. В Ульяновске соотношение составило 91 на 39%, а в Москве — 30 на 36%.