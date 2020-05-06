Фермеры дали рекомендации по высадке овощей
Фермеры рекомендуют выращивать помидоры и кукурузу вместе. Они рассказали, что стебли кукурузы послужат опорой для томатов. Тогда для них не нужно будет отдельно сооружать шпалеры. Об этом сообщил сайт Daily storm.
«Сажайте в одну лунку с томатом кукурузу. Она и от жаркого солнца прикроет и послужит опорой для томата», — пояснил фермер.
Перед высадкой рассады томатов в открытый грунт молодые всходы следует закалять и обеспечить им достаточно света. Чтобы растения были крепкими, их надо ненадолго выставлять на открытый воздух в прохладную погоду.
Что касается поливки. Нельзя позволять высыхать верхнему слою, так как корни ростков в этот момент еще маленькие и его просушка может привести к их высыханию.