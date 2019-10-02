Фермерские продукты и изделия мастеров. Более 300 ярмарок пройдет в Подмосковье в октябре

Приобрести сельскохозяйственную и уникальную продукцию ручной работы, посетить мастер-классы, фестивали и сотни ярмарок смогут жители Подмосковья в октябре.

«Осень — традиционно период особенной активности ярмарочной деятельности в Подмосковье, сотни сельхозпроизводителей и фермеров именно на ярмарках реализуют свою продукцию, выращенную за сезон. В этом месяце в регионе запланировано к проведению почти три сотни ярмарок», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

На ярмарках будет организовано более 12 тысяч торговых мест. Также в октябре пройдут всевозможные мастер-классы, лекции, концерты, развлечения и конкурсы. Центральным и самым ожидаемым событием месяца станет фестиваль «Сырная гонка».

Всего в октябре запланировано 268 ярмарок, из них 37 тематических, 187 универсальных, 41 сельскохозяйственная и три «Ценопада». Всего будет организовано 12 954 торговых мест.

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Наибольшее количество ярмарок пройдет в Щелкове, Одинцове, Люберцах, Истре, Луховицах, Солнечногорске, Красногорске, Пушкино и Сергиевом Посаде.

Свою продукцию представят фермеры и индивидуальные предприниматели из Московской, Липецкой, Владимирской, Ивановской, Тульской, Тамбовской, Ленинградской, Кировской, Тверской, Ярославской, Архангельской областей, а также стран ближнего зарубежья.

На ярмарках Московской области покупатели смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, выращенные на землях Подмосковья и регионов России, соленья, ягоды, грибы частных фермеров, парное мясо, рыбную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия ручной работы, более 30 видов меда, продукты пчеловодства, варенье с разнообразными вкусами, более 40 видов сыра, порядка 50 видов колбасных изделий, специи, сухофрукты и орехи, чай, кофе.

Кроме того, будут представлены изделия легкой промышленности, трикотаж, кожгалантерея, текстиль, керамическая посуда, товары мастеров, подарки, сувениры из бересты, народные промыслы.

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В эти выходные пройдет 46 ярмарок — тематические: «Дары осени» и «Сделано в Подмосковье», и сельскохозяйственные, где будет представлена сельхозпродукция урожая 2019 года, а также универсальные.

Полный перечень ярмарок с датами проведения, адресами и часами работы можно найти на официальном сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.