«Фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы». Больше 50 ярмарок прошли в Подмосковье в выходные

В выходные в Московской области прошли 53 ярмарки. Они развернулись в 36 муниципальных образованиях региона. В общей сложности было организовано 2 150 торговых мест.

«Фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из 32 регионов России: Московской, Ивановской, Белгородской, Смоленской, Владимирской, Тульской, Калужской, Липецкой, Ярославской, Тверской, Астраханской, Воронежской, Ростовской областей, Алтайского края, Республики Дагестан, Тамбовской, Костромской, Башкортостана, Чувашии и др. представили не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он также отметил, что за выходные ярмарки посетило более 100 тысяч человек.

В Электростале, Луховицах и Серебряных Прудах прошла тематическая ярмарка «Товары регионов России». Там посетители могли приобрести продукты питания, глиняную посуду, товары повседневного спроса, изделия от мастеров-умельцев, сувениры, саженцы и рассаду и не только.

Тематические ярмарки «Дары осени в Подмосковье» прошли в Егорьевске, Королеве и Долгопрудном, «Золотая осень — в Истре.

На ярмарках можно было приобрести традиционные подмосковные и привезенные с юга сезонные овощи и фрукты: от лука до кукурузы, а также хлеб и хлебобулочные изделия, пряники, травяные чаи, колбасы, сыры, замороженные полуфабрикаты, кондитерские изделия, мед, мясную и молочную продукцию, саженцы плодовых деревьев и кустарников.

В Королеве прошла социальная ярмарка «Ценопад», а в Волоколамске — тематическая «Социальная», где на большинство продуктов питания и товаров повседневного спроса действовали скидки.

Сельскохозяйственные ярмарки также прошли в городских округах: Балашиха, Богородский, Власиха, Дмитровский, Ивантеевка, Красногорск, Рузский, Серпухов, Щелково. Здесь был представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции урожая 2020 года, а также молочная и мясная продукция, колбасные изделия, специи, сухофрукты, выпечка и многое другое от производителей Московской области и соседних регионов.

Универсальные ярмарки прошли в городских округах: Бронницы, Воскренск, Егорьевск, Зарайск, Ивантеевка, Истра, Котельники, Красногорск, Ленинский, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Можайский, Мытищи, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Раменский, Реутов, Сергиево-Посадский, Фрязино, Черноголовка, Химки, Серпухов, Щелково.

«Чтобы защитить посетителей от короновирусной инфекции, организаторы установили на входе санитайзеры, все участники осуществляли торговлю в масках и перчатках», — добавил Разин.