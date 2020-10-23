Фермерская продукция экономична и безопасна

Фермерские хозяйства Подмосковья выпускают качественную и экологичную продукцию. Правительство региона поддерживает производителей. Сотни ферм и птицефабрик, молочное производство, пчеловодство, овощные теплицы, дегустации и мастер-классы, сельскохозяйственный туризм, международные форумы — все это про фермерские хозяйства Московской области. Они построили фермы, запустили сыроварни, победили в конкурсах и теперь радуют экологичной свежей вкусной продукцией.

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