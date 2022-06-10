Фермерам станет проще заключать договоры аренды сельхозземель

Законопроект, согласно которому россиянам, в частности владельцам фермерских хозяйств, станет проще заключать договоры аренды сельхозземель, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, внесен в Госдуму. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Если проект примут, аграрии смогут до пяти лет арендовать участок без прохождения процедуры торгов при условии, что землю не передадут в субаренду или третьим лицам. Через пять лет аренду можно продлить или выкупить участок. Это позволит создать новые рабочие места и нарастить объемы производства.

Кроме того, проект даст дополнительные преимущества владельцам небольших хозяйств, которым трудно конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах, где заключают контракты на аренду таких земель.